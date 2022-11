Governo abre edital para contratação de empresas do setor gráfico do Acre

- Publicidade -

O governo do Acre lançou, nesta terça-feira, 8, por meio da Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), o edital de chamamento público, para o credenciamento de empresas acreanas destinadas à produção e fornecimento de serviços gráficos aos órgãos da administração pública direta, indireta, fundos especiais e demais entidades controladas pelo Estado, pelo Programa de Compras Governamentais (Comprac).

Estão aptas a participar do credenciamento pessoas jurídicas industriais do setor gráfico que atendam as exigências do instrumento convocatório. O credenciamento se inicia na quarta-feira, 16, e o prazo de validade do edital é de 12 meses, contado a partir da data da publicação, podendo ser prorrogado por igual período.

As empresas interessadas podem retirar o edital no site do Programa de Compras Governamentais ou na sede da Seict, em Rio Branco, na Rua Rui Barbosa, nº 450, antigo Hotel Pinheiro, na sala 2105, de segunda a sexta-feira das 7 às 14 horas, podendo ainda ser solicitado no seguinte endereço eletrônico: [email protected]

O requerimento de credenciamento e os demais documentos relacionados devem ser entregues na sede da Seict ou enviados ao e-mail do programa.

“O Programa de Compras de Incentivo às Indústrias já contemplou diversos setores do estado, como o moveleiro, de confecção e de alimentos. Agora, avançamos para o setor gráfico e estamos preparando outros editais. O Comprac é uma importante ferramenta de valorização do produtor local e garante a geração de emprego e renda”, destaca Albert Azenha, coordenador do programa.

Além desse edital, encontram-se abertos mais três, de confecções, gêneros alimentícios e outro para material gráfico, específico da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes (SEE).

Até o momento, o programa já investiu mais de R$ 35 milhões nas empresas locais credenciadas.

