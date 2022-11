Governador Gladson Cameli recebe desembargadora de SP que dará palestra no encerramento do curso de formação da Polícia Civil

- Publicidade -

A desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), Ivana David, está em Rio Branco, para ministrar palestra sobre competências das instituições policiais e do sistema de justiça criminal. O evento é promovido pela Polícia Civil acreana.

Nesta quinta-feira, 3, o governador Gladson Cameli recebeu a magistrada, no Palácio Rio Branco, na capital. A visita institucional contou com a participação do delegado-geral da Polícia Civil, Henrique Maciel, do diretor do Departamento de Inteligência da Polícia Civil, Nilton Boscaro, e da secretária adjunta de Justiça e Segurança Pública, Márdhia El-Shawwa.

Cameli citou que um dos grandes desafios enfrentados em sua gestão foi o enfrentamento à violência. Com muito empenho e investimentos na segurança pública, o Acre conseguiu avançar muito nos últimos anos, principalmente, na redução da criminalidade.

“A grande pauta de 2018 foi a segurança pública. Naquela época, o Acre era o estado mais violento do país. Trabalhamos muito, contratamos mais policiais, adquirimos viaturas e equipamentos e criamos o Gefron. Hoje, os números são outros. Mesmo assim, estamos investindo em tecnologia, para que as nossas forças policiais sigam protegendo as nossas famílias”, afirmou.

A carreira de Ivana David é marcada pela forte atuação contra o crime organizado e narcotráfico. A magistrada destacou a relevância de uma boa investigação policial, sobretudo na produção de provas.

“É muito importante que as polícias Civil e Militar tenham uma expertise na colheita de provas, para que o Poder Judiciário possa dar uma resposta ao Estado e à sociedade”, argumentou.

A palestra da desembargadora paulista será realizada nesta sexta-feira, 4, no anfiteatro da Universidade Federal do Acre (Ufac), em Rio Branco. O evento faz parte do encerramento do Curso de Formação Policial 2022 e é aberto ao público.

“Esta será uma excelente oportunidade para que os nossos alunos possam adquirir mais conhecimento com a experiência da magistrada e colocar em prática quando estiverem nas ruas”, pontuou o delegado-geral, Henrique Maciel.

Fonte: Agência do Acre