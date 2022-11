GovCast: presidente do Detran fala sobre avanços na gestão do trânsito do Acre

- Publicidade -

Investimentos em tecnologia para melhoria do atendimento presencial e online, Programa CNH Social, implantação e revitalização de sinalização de trânsito em diversas cidades, trabalho educativo e repasse de valores para a Saúde e a Segurança Pública foram os principais assuntos abordados pela presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC), Taynara Martins, em entrevista concedida ao programa GovCast na noite desta terça-feira, 8, em Rio Branco.

Em conversa com os jornalistas Júnior César e Diego Gurgel, Taynara iniciou a entrevista falando da principal marca de sua gestão frente ao Departamento: a valorização do servidor efetivo do Detran, já que este ano o governo reajustou o auxílio-alimentação e concedeu auxílio-saúde aos trabalhadores.

“Sem os servidores não teríamos resultados positivos para apresentar. Cada um deles é fundamental para que a gente atenda bem a população, seja em uma renovação de CNH, vistoria de veículo, educação no trânsito ou numa ocorrência de acidente. Nada mais justo que valorizar financeiramente cada um deles”, enfatizou Taynara Martins.

Perguntada sobre como o Detran conseguiu repassar valores tão expressivos para outras secretarias, Taynara explicou que, “com a gestão correta, os valores das taxas de serviços arrecadados pelo órgão estão voltando para a sociedade em forma de cirurgias, principalmente para pessoas que sofreram acidente de trânsito”.

A presidente do Detran/AC falou ainda sobre os sonhos para o trânsito do estado. “Nossa meta é que nenhuma vida seja perdida por falta de atitudes corretas no trânsito e nós não vamos parar de trabalhar em busca desse objetivo”, pontuou a gestora.

O Govcast é realizado pela Secretaria de Estado de Comunicação (Secom), transmitido pelas rádios Aldeia e Difusora e redes sociais do governo do Acre via Facebook, YouTube.

Fonte: Agência do Acre