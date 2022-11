Gonzaga parabeniza governador Eduardo Leite por reeleição e discute fortalecimento do PSDB no Acre

- Publicidade -

O primeiro-secretário da Aleac, deputado Luiz Gonzaga (PSDB), participa nesta quinta-feira (10) da 25ª Conferência Nacional da Unale com políticos do Brasil e outros países para debater o rumo do parlamento no futuro.

O deputado acreano aproveitou o evento para se reunir com o governador reeleito do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), que é um dos palestrantes da Unale deste ano.

Gonzaga parabenizou Eduardo Leite pela vitória nas urnas e aproveitou para tratar com o tucano gaúcho o fortalecimento do PSDB no estado do Acre.

“Parabenizei o Eduardo Leite pela reeleição e tratamos sobre o fortalecimento do PSDB no Acre. O PSDB é um dos maiores partidos do Brasil e faremos de tudo pra juntar forças com lideranças nacionais para reforçar ainda mais a sigla no nosso estado”, disse Gonzaga.

Único parlamentar eleito pelo partido no Acre, Gonzaga discutiu com Leite medidas para crescimento da sigla. O deputado se colocou à disposição da executiva nacional para fazer do PSDB um partido ainda mais forte no estado.