Goleiro Weverton se torna o primeiro acreano convocado para uma Copa do Mundo; ‘passa um filme pela cabeça’

“Esse é aquele momento que passa um filme pela cabeça. Lá da Baixada da Sobral para me tornar goleiro da Copa do Mundo”, escreveu o acreano Weverton, goleiro do Palmeiras, convocado, nesta segunda-feira, 7, pelo treinador Tite para disputar a Copa do Mundo no Catar, que será realizada entre os dias 20 de novembro e 18 de dezembro.

O atleta será um dos 26 jogadores que representarão o Brasil na competição.

O ídolo palmeirense participou de quase todo ciclo pós-Mundial da Rússia, e seu nome na lista final já era esperado. Também foram convocados os goleiros Ederson e Alisson.

Em seu Instagram, o goleiro postou o momento da convocação e, logo em seguida, fez o agradecimento.

Os selecionados se apresentaram na Itália no dia 14 deste mês.

Veja lista de convocados:

Goleiros:

Alisson – Liverpool

Ederson – Manchester City

Weverton – Palmeiras

Laterais:

Danilo – Juventus

Alex Sandro – Juventus

Daniel Alves – Pumas

Alex Telles – Sevilla

Zagueiros:

Éder Militão – Real Madrid

Marquinhos – PSG

Thiago Silva – Chelsea

Bremer – Juventus

Meios-campistas:

Bruno Guimarães – Newcastle

Casemiro – Manchester United

Fabinho – Liverpool

Fred – Manchester United

Paquetá – West Ham

Everton Ribeiro – Flamengo

Atacantes:

Neymar – PSG

Vinicius Júnior – Real Madrid

Antony – Manchester United

Rodrygo – Real Madrid

Raphinha – Barcelona

Richarlison – Tottenham

Pedro – Flamengo

Gabriel Jesus – Arsenal

Gabriel Martinelli – Arsenal

A Gazeta do Acre/Dell Pinheiro