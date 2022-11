Goleiro Weverton Pereira será o 1° jogador da seleção brasileira a embarcar rumo ao Catar: “Não quero ser o pé frio”

- Publicidade -

O goleiro acreano, Weverton Pereira, será o primeiro jogador convocado da Seleção Brasileira a embarcar rumo ao Catar, país que sedia a Copa do Mundo de Futebol. O jogador viaja no mesmo voo que levará a equipe técnica, marcado para sábado (12).

A convocação dos 26 atletas foi feita hoje (07) pelo técnico Tite, durante coletiva à imprensa, na sede da CBF no Rio de Janeiro (RJ). A apresentação oficial dos convocados acontece já na segunda-feira (14) no centro de treinamento em Turim, na Itália, cidade mais próxima do Catar.

A confirmação de que viajaria juntamente com a comissão técnica da seleção foi feita pelo próprio goleiro durante entrevista ao programa “Bem amigos” do narrador Galvão Bueno. Ele também falou que o seu time, o Palmeira, fez a liberação no final da tarde. Segundo a regra, os times precisam liberar os jogadores para a Seleção Brasileira.

“Chegar cedo vai ser uma oportunidade de chegar mais tranquilo. Vamos chegar antecipado e poderemos treinar mais um pouco visto que nessa copa os treinos serão poucos, então já chegamos com certa vantagem”, disse.

Também na entrevista, o acreano comentou de como recebeu a confirmação da escalação e falou do orgulho em poder participar pela primeira vez de um mundial.

“Por ser campeão olímpico, a minha responsabilidade vai aumentar na Copa do Mundo, né? É preciso lembrar que os meus amigos goleiros já foram escalados para outras copas do mundo, então eu não quero ser o pé frio da nossa seleção. Vamos trabalhar muito para trazer esse título”, brincou.

A delegação brasileira ficará na cidade italiana até o dia 19 de novembro, quando viaja para Doha, capital do Catar. O primeiro jogo do Brasil foi marcado para 24 de novembro contra a Servia, a partir das 12 horas (horário do Acre).

Por Wanglézio Braga / Foto: Reprodução Sport TV/ Acre News