Globo News: Christiane Pelajo pede demissão  após 26 anos: “Quero aproveitar a vida”

Christiane Pelajo pediu demissão da Globo após 26 anos. A jornalista, que atualmente apresentava o “Conexão GloboNews”, divulgou sua decisão na manhã desta sexta-feira (4) em mensagem enviada aos colegas. A informação foi publicada em primeira mão pelo Notícias da TV.

Segundo o portal, a jornalista de 51 anos esperou as eleições para oficializar sua saída. No e-mail enviado aos colegas, ela falou sobre o desejo de aproveitar mais a vida.

“Saio com a certeza absoluta de que cumpri, com primor, todas as missões que recebi. Quero aproveitar a vida, que ainda tem muitíssimo a me oferecer”, declarou a profissional.

Até aqui, o nome cotado para substituir Christiane no “Conexão Repórter” é o de é Bete Pacheco, que já era suplente de Chris no programa.

Despedida recente

Em julho, Christiane Pelajo deixou o “Edição das 16h” para apresentar o “Conexão Repórter”. Na ocasião, a Globonews preparou uma retrospectiva e deixou a jornalista emocionada.

“Vocês querem me matar, né? Estou muito emocionada! Fiz muita coisa nesse jornal e foram quase sete anos… Muitas coisas que vocês separaram para mostrar para mim que eu não me lembrava, de verdade. Muito obrigada a todos vocês , quem está me assistindo e a todas as equipes que passaram aqui”, afirmou.

Carreira de respeito

Antes da ida para a Globonews, Chistiane Pelajo construiu uma trajetória na TV aberta. Ela passou pelo “Jornal da Globo” e fez algumas apresentações no “Jornal Nacional”. Durante a pandemia, vale lembrar, a jornalista substituiu Carlos Tramontina, que pertencia ao grupo de risco, no “SPTV2”.

Como repórter, Chris carimbou no seu currículo grandes coberturas. Ela esteve à frente de Copas do Mundo, o funeral da princesa Diana, a prisão do terrorista Saddam Hussein, e a morte do papa João Paulo 2º.

