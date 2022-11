Gladson parabeniza participação de Weverton e Jessica Ingrede na Copa do Catar

- Publicidade -

O governador Gladson Cameli parabenizou o jogador Weverton, que foi convocado para defender a Seleção Brasileira de Futebol durante a Copa do Mundo no Catar.

Cameli disse que ficou bastante feliz por ver um acreano brilhando na mídia nacional. “Há um ditado que o acreano é enjoado. E não tem nada que me deixe mais feliz do que ver o acreano brilhando para além das nossas fronteiras. Quero cumprimentar dois acreanos que estão indo pro Catar, o goleiro Weverton, jovem que começou no futebol ali na Baixada e a influenciadora digital Jessica Ingrede, escolhida em concurso nacional da CBF para fazer parte do time de criadores de conteúdo da Copa”, escreveu.

O chefe do executivo acreano diz que sente muito orgulho do arqueiro do Palmeiras. “Sempre carrega nossa bandeira por onde passam e isso diz muito do orgulho que tem de ser acreano”, complementou.