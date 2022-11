Gkay é acusada de dar chilique em gravação, rasga figurino e coloca o terror em funcionários com gritaria

- Publicidade -

Gkay voltou a ser assunto na mídia e dessa vez o motivo não foi a tradicional ‘Farofa’ que ocorrerá no final do ano em Fortaleza. Dessa vez, a influenciadora virou notícia por conta de uma confusão nos bastidores de uma produção da Netflix. A mulher foi acusada de ter um ataque de estrelismo.

A famosa, que é estrela do filma Um Natal Cheio de Graça, acabou sendo acusada de viver situações conturbada nos bastidores da produção. Gkay teria sido agressiva com alguns colegas de trabalho. A influenciadora teria tido diversos atrasos, gritou quando contriada e danificou um dos figurinos.

“Quando me chamaram para fazer o filme fiquei muito feliz, e ainda pensei: ‘A Gkay deve ser muito legal’. No primeiro dia já me avisaram: ‘Ninguém queria fazer o filme por ser com ela, e achei que você fosse desistir também’”, contou um profissional envolvido no filme estrelado pela famosa.

As informações foram divulgadas por Lucas Pasin, colunista do UOL. A fonte do colunista ainda deu mais detalhes sobre os bastidores: “Foi o meu primeiro contato com o medo que as pessoas têm dela, e que depois eu veria de perto”. Além disso, a pessoa informou que a equipe se sentia intimidada.

“Ela se atrasava para tudo, por horas, e deixava toda a equipe esperando. Atraso de cinco horas para uma prova de figurino, por exemplo. E nunca se desculpava, era como se todos estivessem na obrigação de esperá-la”, explicou a fonte de Lucas Pasin. Ela também teve um conflito com Sérgio Malheiros.

O ator teria se incomodado com o fato de Gkay ter participado de festas em plena pandemia da Covid-19. O ator teria ido reclamar com o RH da produção. Revoltada, a humorista tomou uma atitude drástica. “Ela rasgou o figurino, que tinha sido confeccionada para ela, e saiu chorando e gritando”, completou.

