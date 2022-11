Gisele Bündchen compra mansão luxuosa de R$ 61 milhões ao lado do ex-marido; veja fotos

- Publicidade -

A grande modelo Gisele Bündchen comprou uma mansão luxuosa após o seu divórcio com o jogador de futebol americano, Tom Brady.

O imóvel fica em Miami Beach, na Flórida, e custou nada mais, nada menos que US$ 11,5 milhões, que convertido para reais chega a R$ 61 milhões.

A residência fica bem próximo de onde o atleta também está construindo uma mansão e essa compra foi pensada justamente por isso. Para que os filhos do casal, Benjamin, de 12 anos, e Vivian, de nove, possam crescer em contato com ambos.

As informações são de que a mansão de Gisele Bündchen localizada do outro lado do riacho da nova mansão de Brady, a cerca de 61 metros de distância.

Aliás, informações do PageSix revelou que Gisele viu a mansão pela primeira vez em 16 de agosto, quando ainda estava dando um tempo do seu marido.

“Gisele estava ativamente procurando casas em Miami Beach antes mesmo de Tom tirar uma folga dos jogos, o que indica que ela já havia terminado o casamento e estava seguindo em frente”, disse uma fonte ao Page Six.

Separação

Recentemente Tom Brady e Gisele Bündchen anunciaram o término do casamento após13 anos juntos. Em nota emitida pela modelo, ela disparou:

“Com muita gratidão pelo tempo que passamos juntos, Tom e eu finalizamos nosso divórcio. Minha prioridade sempre foi e sempre será meus filhos que eu amo com todo meu coração. Iremos continuar compartilhando a guarda e dando amor, atenção e o carinho que eles merecem”, disse.

“A decisão de terminar o casamento nunca é fácil, mas, nós estamos em caminhos diferentes, e mesmo que seja difícil, eu me sinto abençoada pelo tempo que passamos juntos. Desejo o melhor para Tom, sempre. Eu peço, gentilmente, respeito e privacidade por ser um tema delicado. Obrigada, Gisele”, concluiu.