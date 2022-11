Gestora do Hemoacre cumpre agenda no Juruá

- Publicidade -

Nesta semana, em Cruzeiro do Sul, a coordenadora da Hemorede e gerente-geral do Centro de Hematologia e Hemoterapia do Acre (Hemoacre), Josiane Amorim, e sua equipe visitaram o Hemonúcleo de Cruzeiro do Sul. A comissão cumpre agenda na região do Vale do Juruá.

O Mês do Doador de Sangue e o Dia do Doador de Sangue, comemorado em 25 de novembro, é, para a coordenadora, uma oportunidade para elevar o número de doadores, especialmente neste trimestre, em que estão sendo realizados os mutirões de cirurgias. O objetivo é aumentar o estoque de sangue da unidade para atender a região do Juruá.

Gilliard Santos, gerente de assistência do Hemonúcleo, reforça: “Toda a programação está voltada para o doador, teremos um dia de atividades de recreação, música ao vivo e café da manhã”.

O gerente relata que, além disso, está sendo lançada a campanha Bate um Bolão Quem Doa de Coração, em alusão à Copa do Mundo, com sorteio de prêmios aos doadores.

Outra agenda da coordenadora em Cruzeiro do Sul foi a visita à Agência Transfusional do Hospital do Juruá, onde foram levantadas demandas de melhorias.