Gerson, de saída do Olympique, pode ser anunciado por clube brasileiro nos próximos meses

- Publicidade -

Ex-Flamengo, o meia Gerson, de 25 anos de idade, que viveu, no futebol brasileiro, grande fase, com as cores vermelhas, pode estar voltando ao Brasil no ano de 2023. Em baixa no futebol francês, é quase certo que o jogador deixará o time do Olympique no final deste ano.

Gerson deixou o Flamengo há alguns anos para viver, novamente, um desafio no velho continente.

Depois de viver seu auge, no Fla, o jogador assinou com o Olympique de Marseille, viveu bom momento com Jorge Samapoli, mas encontra-se em baixa, na reserva e com a certeza de que deixará o OM ao final deste ano, ou melhor, em janeiro, quando se abre uma nova janela na Europa.

No Brasil, o Palmeiras parece ser o destino mais viável de Gerson neste momento. O clube paulista tem interesse no futebol do meia, uma vez que Scarpa tem seus dias contados dentro do time de Abel Ferreira. Pensando na saída do jogador, Gerson poderia chegar para suprir a vaga de um dos melhores jogadores do país, que estará na Premier League em 2023.

Neste momento, o Palmeiras não conversa com Gerson, mas tende a demonstrar seu interesse pelo futebol do atleta ao final do Brasileirão. O foco é terminar a temporada com o título brasileiro e, depois disso, pensar em contratações. O Flamengo pode ser um destino, mas, neste momento, segundo a imprensa, é o Palmeiras que aparece à frenre dentre as possibilidades.

Gerson no Palmeiras?

Apesar dos rumores ligando o nome de Gerson ao Palmeiras, uma possível negociação não será nada fácil. Começando pelo salário de Gerson, atualmente, acima do teto para qualquer clube brasileiro, além do preço de mercado do meia, avaliado em mais de 20 milhões de euros. Para um acordo acontecer, o Palmeiras precisaria de uma grande força do atleta e do clube da França.