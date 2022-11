Gerhard Rodax morre em trágico acidente

- Publicidade -

O antigo atacante aos 57 anos de idade perdeu a vida num trágico acidente em Traiskirchen, a vinte quilómetros de Viena.

Rodax ganhou a Chuteira de Prata com Admira Wacker graças aos 35 golos que marcou no campeonato austríaco, um lance que obviamente lhe valeu o título de artilheiro, bem como uma convocação para o Atlético de Madrid, onde jogou na época seguinte.

Com a camisola da seleção nacional, foi protagonista no Campeonato do Mundo de Itália ’90, onde também conseguiu marcar um golo.