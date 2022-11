GEFRON: Vídeo mostram perseguição de carro roubado a 180 km

- Publicidade -

Um veículo roubado no estado de Rondônia foi perseguido por policiais na BR-364 do lado do Acre na noite desta segunda-feira, 7.

As imagens são impressionantes e mostram que o veículo roubado, que estava com os proprietários dentro, se deslocava a 180 km por hora sendo perseguido pelos policiais do Grupo Especial de Fronteira (GEFRON).

A ação faz parte da operação Tucandeira. Um dos assaltantes foi preso. Um comparsa ainda conseguiu fugir pela mata.

Apesar do enorme susto, o casal proprietário do veículo não teve ferimentos.

Veja um trecho do vídeo:

Alexandre Lima/ O Alto Acre