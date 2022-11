Garota de 14 anos é espancada por namorado e abusada ao fugir de agressões

- Publicidade -

Uma adolescente de 14 anos foi estuprada, na madrugada dessa quarta-feira (09), enquanto fugia da casa do namorado, de 16 anos, que a havia agredido durante uma briga do casal. A vítima corria pela rua, só de camiseta e calcinha, quando foi atacda por um homem, que estava em um bar e violentada. O caso foi registrado em Barra do Garças (515 km de Cuiabá).

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima estava na casa do namorado quando teve inicio uma discussão. O agressor bateu na menor e inclusive chegou a quebrar o nariz dela.

Para fugir das agressões ela saiu correndo da casa do namorado, vestindo apenas camiseta e calcinha. Ela estava em direção à residência da sua família, quando foi agarrada pelo estuprador.

Ele a arrastou para um outro local, onde foi violentada. Em seguida, quando conseguiu escapar, a garota foi para casa. Bastante machucada, ela contou o que havia acontecido e foi levada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde recebeu o atendimento necessário.

A Polícia Civil acompanha o caso.