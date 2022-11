Galvez vence e garante uma vaga na final do Sub 11

- Publicidade -

O Galvez venceu o Joia de Cristo por 3 a 0 na tarde desta terça, 15, no Florestão, e garantiu uma vaga na semifinal do Campeonato Estadual Sub 11. Nas outras partidas da rodada, Andirá e Escolinha do Rei Artur empataram por 2 a 2 e nas penalidades o Andirá venceu por 3 a 1 e o Rio Branco derrotou o Xavier Maia por 1 a 0.

Semifinais na sexta

As semifinais do Estadual Sub 11 serão disputadas na sexta, 18, a partir das 15h10, no Florestão. Galvez e Flamenguinho disputam a primeira vaga na final e a segunda semifinal será entre Andirá e Xavier Maia.

PHDEsporteclube