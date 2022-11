Galvez e Plácido de Castro abrem as semifinais na tarde desta 5ª feira, às 15h

- Publicidade -

Os finalistas do Campeonato Acreano Sub-13 serão conhecidos na tarde desta quinta-feira (17), no estádio Florestão. Galvez e Plácido de Castro abrem as semifinais a partir das 15h. Já as equipes do Andirá e Escolinha Extrema brigam pela segunda vaga na grande final da competição a partir das 16h. O Galvez chega as semifinais após vitória elástica sobre o Rio Branco por 8 a 0. Por outro lado, o Plácido de Castro avançou no torneio ao superar o Grêmio Xapuriense nas cobranças de pênaltis por 6 a 5, após empate por 1 a 1 no tempo normal.

Na outra semifinal, o Andirá busca um lugar na decisão após vitória tranquila sobre a Escolinha Belo Jardim por 5 a 0. Por outro lado, o adversário do Morcego, a Escolinha Extrema, após empate no tempo normal de jogo contra o Joia de Cristo por 1 a 1, garantiu a vaga somente nas cobranças de pênaltis por 6 a 5.

Conforme o regulamento da competição, em caso de empate no tempo normal, o classificados será apontado após cobranças de pênaltis.

Na Marca da Cal/Acre News