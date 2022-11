Galvez e Andirá vencem e fazem a final do Campeonato sub-11

- Publicidade -

Galvez e Andirá são os finalistas do Campeonato Acreano de Futebol Sub-11. Na tarde desta sexta-feira (18), no estádio Florestão, os dois times superaram as equipes do Flamenguinho e da Escolinha Xavier Maia, respectivamente, assim garantindo vaga na decisão da próxima quarta-feira (23), a partir das 16h.

O primeiro finalista saiu de um jogo bem equilibrado e nervoso com boas chances de gols e vencido pelo Imperador Galvez por 2 a 1.

No primeiro tempo, o time rubro negro teve mais posse de bola e conseguiu abrir o placar com Ítalo. O Imperador Galvez seguiu no jogo explorando a velocidade do seu ataque e igualou a fatura após trama pelo lado direito do campo, com o atacante Matheus Michel mandando a bola para a rede do Flamenguinho.

Refeito do susto, o rubro-negro quase vai para o intervalo com a vantagem no placar, após testada precisa de Kaká para a excelente defesa do goleiro Davi.

Na etapa complementar, o Flamenguinho saiu para o jogo e ainda nos primeiros minutos quase marcou o segundo, mas a bola parada do zagueiro Pedro Lucas explodiu no travessão do Imperador. Na sobra de bola, quase que Ítalo marca o segundo gol dele na partida, mas o goleiro Davi fez outra grande defesa.

Com poucas oportunidades de gols criadas, o Imperador virou o marcador numa bola parada pelo lado esquerdo. A zaga rubro-negra não subiu e o atacante Matheus Michel desviou a trajetória da bola para a rede do Flamenguinho.

No apagar das luzes, a zaga imperialista fez pênalti no atacante Nicolas. O próprio Nicolas “Kaká” cobrou, mas o “Rei Davi” fez a defesa parcial e, na sobra, o meia André Luís soltou o pé para outra grande defesa do goleiro imperialista. Final de partida: Galvez 2 x 1 Flamenguinho.

Morcego vence com folga e vai para mais uma final

Na outra semifinal, o favorito Andirá não sofreu para vencer a Escolinha do Xavier Maia por 3 a 0. Jessé marcou duas vezes no primeiro tempo, enquanto José Ryan fechou o “caixão” da equipe da Escolinha do Xavier Maia.