Galvez e Andirá vencem e fazem a decisão do Campeonato Sub-13

Galvez e Andirá são finalistas do Campeonato Acreano Sub-13. Os dois times carimbaram vaga na grande final na tarde desta quinta-feira (17), no estádio Florestão, após vitórias sobre Plácido de Castro e Escolinha Extrema, respectivamente.

Na primeira semifinal, a equipe do Imperador Galvez superou o Plácido de Castro por 2 a 0. Na outra briga pela semifinal, o Andirá não teve dificuldade para superar a Escolinha Extrema/Talento do Futuro por 8 a 0.

O departamento de competições da Federação de Futebol do Acre (FFAC) confirmou a decisão entre Galvez e Andirá para a próxima quarta-feira (23). O horário do confronto será divulgado nesta sexta-feira.

Semifinais do Sub-11 ocorre na tarde desta 6ª feira

Os finalistas do Campeonato Acreano Sub-11 serão conhecidos na tarde desta sexta-feira (18), a partir das 15h10, no estádio Florestão. O primeiro jogo será entre Escolinha do Flamengo e Galvez. Na sequência, às 16h, o Andirá tenta confirmar vaga na decisão contra a Escolinha Xavier Maia.

Conforme o regulamento da competição, em caso de empate no tempo normal, o classificado será apontado após cobranças de pênaltis.

Na Marca da Cal/AcreNews