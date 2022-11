Galvão Bueno tem alta após ser diagnosticado com Covid-19 e deixa hospital em SP

No domingo (13), Galvão tinha publicado um vídeo que mostrava sua recuperação. Nas imagens, ele afirmava que estava se recuperando bem e se preparava para as transmissões da Copa do Mundo, que começa no dia 20.

No sábado (12), o narrador afirmou que seguiu a recomendação de seu médico para ficar internado. “O Dr. Davi Lewi achou que seria bom ficar aqui no Einstein por 3 dias para ser monitorado e fazer muita fisioterapia”, escreveu.

“Melhor vir para cá, ficar aqui no Einstein porque aqui me recupero, não estou tomando remédio nenhum, mas vou fazendo exercício, duas vezes por dia. Musculação, bicicleta, para chegar inteiraço na Copa”, disse Galvão no vídeo de sábado.