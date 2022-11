Galo e mais seis brigam por última vaga na fase de grupos da Libertadores

Além do Atlético, esses times tem chances de se classificar para a fase de grupos da Copa Libertadores: Athletico-PR, São Paulo, América, Fortaleza, Botafogo e Santos. Serão ainda nove pontos em disputa.

O Atlético vem brigando há muitas rodadas para se classificar diretamente para a fase de grupos da Copa Libertadores. E só resta mais uma vaga em disputa no Campeonato Brasileiro. Com as confirmações de Fluminense e Corinthians, o Galo disputará com outras seis equipes a última ‘passagem’ para entrar no chaveamento do torneio continental.