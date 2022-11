Gal Costa: saiba quanto vale a fortuna da cantora e quem deve ficar com a herança

- Publicidade -

Nesta quarta-feira, 9, o Brasil perdeu uma de suas maiores estrelas da música popular, Gal Costa, aos 77 anos. A cantora seria headliner do festival Primavera Sound, no último final de semana, mas teve sua participação cancelada por conta de sua recuperação de uma cirurgia.

Gal Costa, além de deixar um legado inegável na música — por conta de suas faixas solo, em projetos da Tropicália e apresentações com outros astros da MPB —, a cantora também deixa uma fortuna milionária.

De acordo com o portal Jornal do Bolsão, a fortuna da cantora brasileira é estimada entre 20 e 30 milhões de reais. Por mês, ela faria entre 1 e 2 milhões de reais.

Em relação à herança, os bens deixados por Gal Costa devem ficar, em grande parte, com o único filho da cantora, Gabriel Costa, de apenas 17 anos. Vale destacar que o adolescente foi adotado pela mãe aos 2 anos no Rio de Janeiro. Na época, Gal estava tentando engravidar, mas não conseguia. Ela chegou até brincar que “se oferecia para ter filho com todo mundo”, inclusive com o cantor Milton Nascimento.

“Criança é a melhor coisa do mundo. Ele mudou minha rotina, minha vida. Hoje sou uma pessoa mais feliz”, contou Gal Costa, anteriormente, referindo-se ao filho.

Site MSN