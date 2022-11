Futsal Feminino vence mais uma e se classifica para próxima fase

- Publicidade -

A equipe de futsal feminino da escola Plácido de Castro, de Porto Acre, comandada pelo professor Cássio Cunha, está fazendo história nos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs), competição que está sendo disputada no Parque Olímpico da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Nesta sexta-feira, 4, elas aplicaram uma goleada no time da casa, o Rio de Janeiro (sede). Em um jogo bastante movimentado, a equipe acreana venceu pelo elástico placar de 9 a 1, surpreendendo até mesmo a comissão técnica que está acompanhando o time.

Na primeira partida que disputaram nos Jogos Escolares, a equipe acreana venceu o time do Amapá pelo placar de 11 a 0. No segundo jogo, as meninas de Porto Acre venceram Sergipe por 8 a 1. Com isso, elas fizeram 28 gols em apenas três partidas e tomaram dois, ficando com um saldo positivo de 26 gols.

Com essa campanha extraordinária, a equipe de Porto Acre se classificou em primeiro lugar em seu grupo. Elas tem mais três jogos pela frente e, se ganharem, podem até conquistar a medalha de ouro na série ouro da competição e se tornarem as grandes campeãs do torneio.

O professor Cássio Cunha, técnico da equipe, disse que sempre esperava o melhor da sua equipe, mas os resultados obtidos até agora foram surpreendentes. “A gente nunca está preparado para resultados tão exorbitantes, principalmente de uma equipe que vem de longe”, disse ele.

“Estamos realmente muito impressionados, nossa equipe está fazendo uma campanha histórica e não tenho dúvida que vamos alcançar coisas maiores, resultados melhores para o Acre e ficar, pelo menos, entre as oito melhores, mas queremos melhorar esse resultado e ficar lembrados como uma das melhores equipes que veio representar o Acre no JEBs”, afirmou.

Agência Acre