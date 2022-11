Futebol: Gigante brasileiro quer Everton Cebolinha como condição para liberar badalado atacante ao Flamengo

- Publicidade -

Mais uma vez campeão da Libertadores, Everton Cebolinha vem se adaptando cada vez mais ao Flamengo. O atacante, que atua pelo chamado ‘time B’ do Flamengo, o que disputa o Brasileirão, soma 27 jogos com a camisa do clube carioca, tendo marcado três gols e fornecido outras três assistências.

Porém, apesar de ter sido uma das contratações mais caras da história do Flamengo, o jogador já começa a ter seu nome ventilado fora da equipe.

Grêmio ‘suegere’ troca entre Cebolinha e Ferreirinha

Isso porque, de acordo com Farid, o clube de Dorival tem interesse no atacante Ferreirinha, do Grêmio. Desta forma, a ideia do clube do Rio Grande do Sul, seria de propor uma troca de jogadores, com o nome de Everton Cebolinha sendo o favorito do Grêmio. A informação foi repercutida no Portal do Gremista.

Todavia, dificilmente a negociação avançaria desta forma. Isso porque, como já dito, Everton custou caro aos cofres do Flamengo e o clube não irá liberá-lo, principalmente para outra equipe do futebol brasileiro.

Além disso, o jogador vem em uma grande margem de evolução e, na próxima temporada, tende a atingir o nível esperado por todos. O jogador está com 26 anos e tem contrato com o clube carioca até dezembro de 2024.

Fonte: Somos Fanáticos Brasil