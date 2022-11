Futebol brasileiro: Terans deixa o Flamengo de lado e manifesta desejo de jogar por outro gigante

- Publicidade -

Um dos mais importantes nomes do atual elenco do Athletico Paranaense, David Terans vem sendo cotado para deixar o clube em 2023. O uruguaio, na atual temporada, com a camisa do Furacão, soma 52 jogos disputados, com 17 gols e 8 assistências.

Recentemente, muito se fala sobre o interesse de outros clubes no futebol do jogador, sendo Cruzeiro e Flamengo os primeiros a demonstrarem interesse. Todavia, após o acesso à Série A, o Vasco entrou com tudo nesta disputa.

Conforme publicado pelo Atenção, Vacaínos! no início da semana, Terans é a grande prioridade do Vasco para a próxima temporada, que deverá ser de diversos reforços importantes para a equipe, que contará com o apoio da 777.

Terans quer jogar no Vasco

Agora, o portal Papo na Colina apurou que Terans tem interesse em jogar no Vasco. Desta forma, a tendência é de que as negociações, em breve, avancem, algo que ainda não aconteceu até o presente momento, apesar das conversas.

Na carreira, além do Athletico Paranaense, o jogador, que está com 28 anos, soma passagens por Peñarol, Atlético Mineiro, Danubio, Santiago Wanderers e Rentistas.

Fonte: Somos Fanáticos Brasil