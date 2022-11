Fundo negocia compra de 20% da liga brasileira de futebol por R$5 bilhões

- Publicidade -

A Libra (Liga do Futebol Brasileiro) está em negociações para vender uma participação para o fundo Mubadala Capital, dos Emirados Árabes Unidos, de acordo com comunicado divulgado nesta terça-feira (8) pela liga de clubes do país.

“Após a condução de um processo competitivo para recebimento de propostas conduzido pelo Banco BTG Pactual e pela Codajas Sports Kapital, foi aprovado, por unanimidade, em Assembleia Geral da Liga do Futebol Brasileiro — Libra, realizada no dia 7 de novembro de 2022, a concessão de um período de exclusividade ao Mubadala Capital”, disse a liga em comunicado.

Uma fonte com conhecimento do assunto disse que o fundo Mubadala deve pagar cerca de R$ 5 bilhões por uma participação de 20%. A fonte pediu anonimato para divulgar os detalhes das conversas privadas.

A Libra tem entre seus integrantes times como Flamengo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos, Vasco, Botafogo, Red Bull Bragantino, Cruzeiro e Grêmio. Outros times importantes do país ainda negociam sua adesão.

