Fundhacre promove encontro com pacientes do mutirão de cirurgias

- Publicidade -

Foi realizado, na sexta-feira, 18, na Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre), um encontro com alguns pacientes operados pelo mutirão de cirurgias que vem ocorrendo na unidade hospitalar. A realização do mutirão é fruto do empenho do governo do Estado, por meio de recursos oriundos do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AC), no valor de R$ 15 milhões, e de emenda parlamentar do senador Márcio Bittar, no valor de R$ 10 milhões.

A Fundhacre reúne os pacientes para ouvir os relatos dos atendimentos e reafirmar o compromisso de continuidade da ação.

“Cuidar das pessoas não tem preço, deixo aqui minha gratidão a cada trabalhador que se envolveu nessa missão para que isso hoje fosse uma realidade. Nosso compromisso é em continuar realizando ações que possam potencializar o maior número de cirurgias”, destacou a presidente em exercício Duciana Araújo.

Durante o evento os pacientes relataram a satisfação do acolhimento em todo processo cirúrgico, é o que explica o paciente Elton Pereira Brandão de 41 anos, que passou por uma cirurgia de hérnia umbilical.

“Foi uma recepção bem humana e calorosa, de forma atenciosa, superou todas as minhas expectativas em um atendimento via Sistema Único de Saúde. Essa é uma iniciativa muito importante, muitas pessoas precisam realizar sua cirurgia, e agora estão sendo executadas com esse mutirão, é gratificante realizar o processo cirúrgico com esse projeto, gratidão a todos”, destacou o paciente.

Estão sendo contempladas no mutirão as especialidades de cirurgia-geral, pediátrica, ginecológica, urológica, vascular e mastologia, até o momento já foram realizados mais de novecentos procedimentos cirúrgicos.

“Essa é uma política de governo que o Detran irá permanecer, em prol de contribuir na assistência à saúde”, enfatizou a presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC), Taynara Martins.

Na oportunidade, o coral de idosos Saber Viver realizou uma apresentação musical para todos os pacientes e autoridades presentes no evento.

Agência Acre