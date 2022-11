Fundhacre entrega novas cadeiras nos postos de enfermagem

- Publicidade -

A Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre) realizou, nesta semana, a entrega de novas cadeiras para o atendimento da enfermagem nos postos e sala de medicação.

“A entrega tem a finalidade de um zelo maior para com os profissionais de enfermagem, que atuam na assistência voltada para o paciente, o intuito é proporcionar aos trabalhadores mais comodidade e conforto durante suas atividades”, destacou a presidente em exercício da Fundhacre, Duciana Araújo.

Para a enfermeira Angélica de Oliveira, que atua há cinco anos na assistência, dentro das enfermarias no hospital, o sentimento é de gratidão por todo empenho da direção para com os trabalhadores.

“Esse cuidado com a gente é muito bom. Com as novas cadeiras teremos mais conforto na hora em que estamos realizando a prescrição e prontuário do paciente. Gratidão por todo empenho da gestão em proporcionar o melhor para os servidores do hospital”, disse a enfermeira.

A aquisição ocorreu por meio de recursos próprios no montante de mais de R$ 800 mil.

Agência Acre