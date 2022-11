Fundação recebeu 15 mil inscrições para o concurso do Tribunal do Trabalho do AC/RO

- Publicidade -

Foi divulgado o número de candidatos inscritos no concurso TRT 14 (Tribunal Regional do Trabalho da 14ª região Rondônia e Acre). As informações foram disponibilizadas pela Fundação Carlos Chagas (FCC), banca organizadora responsável pelo certame.

De acordo com a empresa, foram registrados 15 mil inscritos, sendo somados os candidatos tanto de Porto Velho quanto de Rio Branco.

O maior quantitativo foi encontrado no cargo de Técnico Judiciário, na área Administrativa, que contabilizou 8.041 inscritos nos dois estados. Já para Analista Judiciário, o número foi maior também para área Administrativa, mas os inscritos foram 3.088. Veja abaixo:

Panorama concurso TRT 14

O concurso TRT 14 (TRT RO e AC) oferta uma vaga imediata e mais oportunidades em cadastro reserva para os seguintes cargos e especialidades:

Analista Judiciário – área Administrativa – CR

Analista Judiciário – área Judiciária – CR

Analista judiciário – área Judiciária – Oficial de Justiça Avaliador Federal – CR

Analista Judiciário – área Apoio Especializado – Tecnologia da Informação – CR

Técnico Judiciário – área Administrativa – CR

Técnico Judiciário – área Apoio Especializado – Tecnologia da Informação – 1 vaga

As provas objetivas serão aplicadas no dia 11 de dezembro, nas cidades de Porto Velho (RO) e Rio Branco (AC):

a) no período da MANHÃ: para os cargos de Técnico Judiciário, todas as áreas e especialidades;

b) no período da TARDE: para os cargos de Analista Judiciário, todas as áreas e especialidades.

Confira abaixo os salários dos aprovados:

R$ 7.591,37 para os cargos de Técnico;

R$ 12.455,30 para os cargos de Analista;

R$ 14.271,70 para os cargos de Oficial de Justiça Avaliador Federal.

[Direção Concursos]