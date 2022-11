Fundação Hospitalar do Acre passa a realizar exames de rotina também aos sábados

- Publicidade -

A Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre), por meio do setor de exames da unidade hospitalar vem realizando aos sábados exames de rotina para pacientes do Estado.

“Nosso objetivo é cada vez mais agilizar os atendimentos da nossa população, além de facilitar para o usuário que não tem tempo durante a semana, assim disponibilizamos aos sábados esses exames para atendermos melhor a população de todo o Estado. Já realizamos mutirão para desafogar as filas e agora estamos com a realização de alguns exames aos sábados para acelerar os atendimentos do usuário”, destacou o chefe do setor de exames, Marcelo Cavalcante.

Os atendimentos iniciaram em janeiro deste ano e mensalmente foram realizados, 28 ultrassonografia adultos, 4 endoscopia infantil, 10 endoscopia adultos e 40 eletrocardiograma

com sedação infantil.

Ao total foram 280 ultrassonografia, 40 endoscopia infantil, 100 endoscopia adultos e 400 eletrocardiograma com sedação infantil, totalizando 720 exames somente aos sábados.

Ascom