Funcionária de Viih Tube joga fora convites da Farofa da Gkay achando que eram sacos de lixo

Viih Tube divertiu os seguidores nesta quarta-feira (16) ao contar que Ceni, funcionária que ajuda a influenciadora e o namorado, Eliezer, em casa, jogou fora os convites da Farofa da Gkay, achando que se tratava de sacos de lixo.

“Ela [Ceni] falou assim: ‘Eli, uma coisa estranha aconteceu. Chegou um saco de lixo para você e para a Viih. Eu não sei o que é. Vou jogar fora’. Ela falou para o moço: ‘Tem certeza que é para entregar isso aqui?”, contou a influenciadora nos stories.

Eliezer também contou a situação no Twitter: “Gente, não é que a Ceni que ajuda a gente na casa da Viih, recebeu o saco do ingresso da Farofa e achou que era realmente lixo e literalmente jogou no lixo o saco de lixo (risos)”.

Gente, não é que a ceni que ajuda a gente na casa da Viih, recebeu o saco do ingresso da farofa e achou que era realmente lixo e literalmente jogou no lixo o saco de lixo lkkkkkkkkkkkkkk — Eliezer 🐷🐙 (@eliezer) November 16, 2022

Gkay inovou mais uma vez e mostrou aos seguidores na última segunda-feira (14) que o convite para a Farofa da Gkay vai vir dentro de um saco de lixo. Além de todas as informações sobre o evento, os convidados também vão receber uma caixa com uma senha, para que possam assistir a um vídeo da influenciadora, e uma joia. A festa de aniversário acontece nos dias 5, 6 e 7 de dezembro.