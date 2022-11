Friale anuncia queda nas temperaturas em todo o Acre com probabilidade de temporais

- Publicidade -

O pesquisador Davi Friale anunciou a chegada de uma nova onda polar ao Acre na próxima semana.

Segundo publicação em seu site O Tempo Aqui, a condição climática chega entre segunda-feira e terça-feira próximas, provocando chuvas intensas, com alta probabilidade de temporais.

Segundo o pesquisador, uma fraca onda polar chegou na última terça e, em menos de 48 horas, choveu mais de 100mm e ventos de 42,1km/h.

“Nos primeiros 15 dias de novembro já choveu, em Rio Branco, 109,6mm, ou seja, mais da metade da média do mês, que é 215,0mm, conforme registros pluviométricos entre 1961 e 2020”, disse.

Mas antes da chegada da nova onda de frio, “a incursão de ar polar fraco, a umidade diminui a partir desta quinta-feira, até o próximo domingo, com calor, sol e nuvens predominando no Acre. As chuvas, nestes dias, se ocorrerem, serão passageiras e pontuais, porém, em alguns momentos, poderão ser fortes”.

Contilnet