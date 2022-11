Frente fria chega causando estragos no Juruá, com queda de árvores e destelhamento de creche

- Publicidade -

A frente fria chegou ao Vale do Juruá na manhã desta terça-feira, 1, com temperatura de 22 graus e vento de 29 a 30 quilômetros por hora. Uma árvore foi derrubada pelo vento na Estrada de Mâncio Lima, próximo ao Pé da Terra, em em Cruzeiro do Sul, e parte da cobertura de uma creche caiu.

Nos dois casos, o Corpo de Bombeiros foi chamado para atender as ocorrências e não houve feridos.

“A cobertura da creche Beija Flor caiu devido ao vento obstruir a saída e entrada no colégio. Não houve feridos e o corpo de bombeiros militar foi acionado para desobstruir o local. Em Mâncio Lima, uma árvore caiu em via pública e o Corpo de Bombeiros foi até o local para efetuar o corte e retirar da via”, citou o comandante do Corpo de Bombeiros de Cruzeiro do Sul, tenente Josadaque Ibernom.

AC 24 Horas