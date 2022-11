Fórum debate questões dos autistas adultos do Acre

- Publicidade -

Estão marcadas para acontecer entre os dias 1 e 2 de dezembro, as atividades do I Fórum dos Autistas Adultos do Acre. O tema do evento é “Crescer em possibilidades” e será realizado no Teatro Universitário da Universidade Federal do Acre (UFAC). O início do evento foi marcado para às 8 horas com previsão de término às 17h.

A neuropsicóloga, mestra em Neurociência e Comportamento Autista, Gabriela Neuber é convidada de honra. Ela fará uma palestra especial aos presentes. As inscrições, gratuitas, podem ser feitas AQUI.

