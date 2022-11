- Publicidade -

O atacante do Real Madrid, Vinícius Júnior, revelou o seu temor de se lesionar antes de se juntar à Seleção Brasileira e acabar ficando de fora da Copa do Mundo 2022. Em entrevista para a agência de notícias Reuters, Vini afirmou que seus adversários no Campeonato Espanhol foram “sujos”, por conta das entradas duras que sofreu nas últimas partidas antes e após a convocação.