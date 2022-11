Folha de São Paulo relembra história de Weverton: “Primeiro acriano em Copas”

- Publicidade -

Em uma reportagem publicada pelo jornal Folha de São Paulo, o técnico Illimani Suares relembra um período da história do goleiro Weverton Pereira, o primeiro acreano a ser convocado para a Seleção Brasileira em uma Copa do Mundo. Na reportagem, a história do goleiro também é contada desde quando iniciou profissionalmente no futebol.

“A decisão de superar a saudade do Acre e de permanecer na capital paulista mudou o destino do goleiro no futebol. Hoje consolidado no Palmeiras, com uma medalha de ouro em Olimpíadas nas costas, o atleta se tornou o primeiro representante do estado a disputar uma Copa do Mundo ao ser anunciado como um dos 26 escolhidos por Tite”, diz a reportagem.

Segundo a reportagem, Weverton trabalhou com Illimani dos 12 aos 17 anos, no Juventus – AC. O treinador o viu pela primeira vez jogando pela escolinha Recriança e ficou impressionado. “Aos 34 anos, se alcançar o hexa, Weverton também alçará o Palmeiras à marca de única equipe brasileira a ter um representante em todos os títulos do país. E a bandeira do Acre, sem dúvida, estará novamente com ele no gramado”.

Contilnet