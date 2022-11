Foguete chinês descontrolado suspende voos em Espanha. Portugal na rota

- Publicidade -

Areentrada descontrolada na atmosfera de um foguete chinês levou, nesta sexta-feira, ao encerramento do espaço aéreo da Espanha, segundo avançam os meios de comunicação locais. Entretanto, essa restrição teria sido levantada, de acordo com as recomendações da Agência Europeia para a Segurança da Aviação (EASA, na sigla em inglês).

O foguete CZ-5B sobrevoou, durante cerca de uma hora, o espaço aéreo espanhol, de acordo com as informações fornecidas pelos controladores aéreos, na rede social Twitter.

A Proteção Civil espanhola, por sua vez, advertiu que os voos na Catalunha estavam “totalmente” restringidos durante 40 minutos, “devido ao risco associado” à passagem do objeto espacial.

Eurocontrol informa de la reentrada no controlada de un cohete chino en la atmósfera. Se ha establecido Rate Cero para determinadas zonas de espacio aéreo español y ello puede afectar al tráfico aéreo en forma de retrasos en tierra y desvíos de ruta en vuelo. pic.twitter.com/kfFBYG9s8z — 😷Controladores Aéreos 🇪🇸 (@controladores) November 4, 2022

Também o aeroporto de Barcelona suspendeu todas as partidas e chegadas durante uma hora, o que poderá afetar todos os horários do resto do dia.

A suspensão do tráfego aéreo afetou ainda os aeroportos das Ilhas Balneares, Aragão, e Navarra.

O foguete foi lançado no dia 31 de outubro, tendo sobrevoado o espaço aéreo de Grécia e de Itália. Prevê-se que passará ainda por Portugal e pelo Oceano Atlântico, mas desconhece-se a localização ou momento de aterrissagem, diz o El Mundo.

O mesmo meio indica que, segundo a EASA, a passagem do objeto espacial poderia afetar, entre as 9h03 e as 19h37 (hora de Espanha), as regiões de Santa Maria e Lisboa (Portugal), Ilhas Canárias, Madrid e Barcelona (Espanha), Marselha (França), Roma e Brindisi (Itália), Atenas (Grécia) e Nicósia (Chipre).

Notícias ao Minuto