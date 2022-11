Fluminense terá uma novidade em seu uniforme na partida contra o Goiás

- Publicidade -

O Fluminense terá uma novidade em seu uniforme na partida desta quarta-feira, às 19h, no Maracanã, frente ao Goiás, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Time de Guerreiros entrará em campo com a estrela de Davi no uniforme.

O símbolo serve para recordar um triste momento da história mundial, que gerou a morte de mais de 6 milhões de judeus. A partida desta noite ocorre na mesma data em que aconteceu a “Noite dos Cristais”, em 1938. Saiba mais sobre:

Além de muitas mortes e sinagogas queimadas, nesta data, escolas judaicas foram destruídas e milhares de pessoas enviadas aos campos de concentração, iniciando uma intensa onda de violência antissemita em países como Alemanha, Áustria e Tchecoslováquia, marcando a solidificação do nazismo no continente europeu.

Vale ressaltar que há 80 anos, o Fluminense liderou uma importante contribuição na luta do Brasil contra o nazismo. Em 1942, ao se unir a países aliados, o governo brasileiro percebeu que não tinha muitos recursos para participar da II Guerra Mundial e lançou a Campanha Nacional de Aviação, com objetivo de angariar doações. O clube teve papel de destaque na causa, quando o presidente do Tricolor na época, Marcos Carneiro de Mendonça, lançou uma campanha para os sócios arrecadarem fundos e o dinheiro serviu para comprar um monomotor modelo Fairchild PT-19, doado para a Força Expedicionária Brasileira, após um Fla-Flu no Estádio de Laranjeiras. O Fluminense não apenas doou o avião, como também disponibilizou um curso de enfermagem nas instalações da sede, capacitando dezenas de profissionais que lutariam na Itália. O estande de tiro também foi usado para treinamentos dos militares que viajaram para o combate.

Redação Netflu