Flamengo confirma festa no domingo; veja detalhes

A festa com a torcida enfim tem data marcada. Após conseguir antecipar o duelo com o Avaí para sábado, o Flamengo confirmou os detalhes da comemoração do título da Libertadores 2022: será neste domingo, das 9h às 14h, no Centro do Rio de Janeiro.

A informação foi divulgada inicialmente pelo ge e confirmada pelo LANCE!. O elenco rubro-negro subirá em um trio elétrico e desfilará pela Avenida Presidente Antônio Carlos, usando a estrutura dos megablocos de carnaval.

O acesso da torcida à festa poderá ser feito pela Candelária e pela Rua Primeiro de Março. Além da taça do título continental, o troféu da Copa do Brasil também será exibido.

A festa não ocorreu no dia seguinte do título em razão do segundo turno das eleições. Torcedores e atletas, no entanto, se mobilizaram nas redes sociais para que o festejo acontecesse como em 2019. A diretoria do Flamengo abraçou a ideia e buscou, nas últimas semanas, opões de data junto com a Prefeitura.

De olho na comemoração no domingo, o Flamengo conseguiu antecipar o jogo com o Avaí para sábado, às 16h. A partida marcará a despedida do clube da temporada 2023.

[Agência Lance!]