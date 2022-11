Fique atento: Estação Espacial passa sobre Rio Branco na tarde de hoje

- Publicidade -

O pesquisador Davi Friale informou que mais uma vez a Estação Espacial Internacional vai passar pelos céus do Acre nessa quarta-feira (09). Segundo o pesquisador, o horário exato é 17h56mim onde ela aparecerá no horizonte sudoeste, mais especificamente à esquerda do local onde o sol se põe.

“Às 17h59min, estará passando sobre Rio Branco, praticamente na vertical, desaparecendo no horizonte nordeste, às 18h2min. Serão mais de 6 minutos de passagem visível para os moradores da capital acreana. Todos os moradores do leste e do sul do Acre poderão vê-la, desde Brasileia até Acrelândia e Sena Madureira”, informou.

Friale disse ainda que os moradores da capital rondoniense, Porto Velho também vão ter o privilégio de observar a passagem da Estação Espacial, porém, com uma hora a mais do que o Acre, por causa do fuso horário daquele estado.

“Em Porto Velho, os moradores também poderão vê-la com menos brilho do que em Rio Branco, no mesmo instante, porém, com uma hora na frente, devido ao fuso horário, ou seja, em Rondônia, ela aparecerá no horizonte sudoeste às 18h56min e, às 18h59min, estará passando quase na vertical, com leve inclinação para noroeste, para os moradores de Porto Velho, desaparecendo na direção nordeste, às 17h3min”, concluiu.

Por Wanglézio Braga / Foto: Divulgação NASA/ Acre News