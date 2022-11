Fique atento: dinheiro cai na conta de aposentados e pensionistas hoje (4)

- Publicidade -

Nesta sexta-feira (4), o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contempla os aposentados e pensionistas que recebem até um salário mínimo (R$ 1.212,00) com o número final do benefício (NB) 8. Além disso, também são contemplados aqueles que recebem acima do piso salarial e têm o NB final 3 e 8.

De acordo com o INSS, cerca de 36 milhões de segurados recebem algum benefício do órgão, incluindo aposentadorias, pensões, auxílio-doença e auxílio-reclusão. Desse total, mais de 60% recebem um salário mínimo.

Calendário do INSS – Outubro

Portanto, os pagamentos são realizados de acordo com o número final do benefício (NB), que é formado por 10 dígitos e tem o seguinte formato: 999.999.99 9-9.

Beneficiários que recebem até um salário mínimo

Último número do benefício Data do pagamento

1 25 de outubro

2 26 de outubro

3 27 de outubro

4 28 de outubro

5 31 de outubro

6 1 de novembro

7 3 de novembro

8 4 de novembro

9 7 de novembro

0 8 de novembro

Fonte: INSS

Beneficiários que recebem mais que um salário mínimo

Último número do benefício Data do pagamento

1 e 6 1 de novembro

2 e 7 3 de novembro

3 e 8 4 de novembro

4 e 9 7 de novembro

5 e 0 8 de novembro

Fonte: INSS

Como consultar o pagamento do INSS?

Há três meios de consultar o pagamento do INSS, sendo eles:

Por telefone

Central de atendimento, pelo número 135, de segunda a sábado, das 7h às 22h.

