Fim do Twitter? Elon Musk mostra “sepultamento” da rede social e assusta a web

Os tuíteiros de plantão estão aterrorizados com a possibilidade da extinção da rede social. Em meio a crise e demissão em massa dos funcionários do Twitter, Elon Musk assustou os internautas ao compartilhar um meme do “sepultamento” da plataforma. Seria o fim do passarinho? Em sua conta oficial, o novo proprietário publicou a bandeira da morte e as frases “deixe isso afundar”.

Entenda a polêmica entre Elon Musk e funcionários do Twitter

Elon Musk fechou a compra do Twitter por US$ 44 bilhões no final de outubro e rapidamente cortou cerca de metade da força de trabalho da empresa, totalizando cerca de 3.700 empregos. Mas como isso aconteceu?

Desde que assumiu o comando da rede social, Musk pediu para que seus funcionários apoiassem sua visão para o “Twitter 2.0”. Desse modo, eles deveriam se comprometer com a cultura “hardcore”, na qual se espera que trabalhem “longas horas em alta intensidade”, ou pediriam demissão. O documento mais recente diz que aqueles que não disserem “sim” ao ultimato de Elon “não terão direito a redundância estatutária ou outros pagamentos de rescisão, a menos que exigido de outra forma pela lei local”.

Muito mais trabalhadores se recusaram a assinar do que ele esperava, potencialmente colocando as operações do Twitter em risco, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto.

Internautas se assustam com rumores do fim do Twitter

Muita gente, principalmente a geração Z, se identifica com o Twitter por oferecer uma dinâmica completamente diferente das outras redes sociais, principalmente pela liberdade de expressar em poucos caracteres seus sentimentos, ideologias, opiniões políticas e até mesmo aquele meme divertido. Agora, os internautas estão assustados com a possibilidade de darem adeus ao passarinho.

