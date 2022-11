Filhos pedem ajuda nas redes sociais para custear funeral de mãe em Rio Branco

- Publicidade -

A família enlutada da senhora Sebastiana de Souza Araújo, veio por meio de suas redes sociais na tarde desta quinta-feira (17), manifestar apelo para custeio das despesas fúnebres.

Sebastiana teve complicações de saúde e faleceu em decorrência de uma trombose e o corpo será velado na Igreja Batista Lagoinha no Bairro Nova Estação em Rio Branco-Acre.

Amigos e familiares buscam através de doações financeiras, arcar com a compra da terra e do caixão, além das despesas com o rito funerário totalizado no valor de R$9.100.

As quantias doadas devem ser enviadas ao PIX: CPF 90295900253, Caixa Econômica Federal, de José Alcemir Souza de Araújo, filho de Sebastiana Araújo, que desde já agradece a solidariedade de todos.

Contilnet