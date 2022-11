FFAC marca arbitral para a tarde desta terça-feira, às 16h

- Publicidade -

O primeiro encontro arbitral visando a disputa do Campeonato Acreano-2023 ocorre nesta terça-feira (1º), às 16h, na sede da Federação de Futebol do Acre (FFAC), anexa ao estádio Florestão.

O encontro será o primeiro entre os dirigentes de clubes e a FFAC para discutir os detalhes da próxima temporada. A ideia dos cartolas será iniciar a competição nas primeiras semanas no mês de fevereiro, mas os dirigentes precisam conciliar o torneio com a disputa da Copa Verde, pois o torneio terá rodadas dias 18 e 22 de fevereiro. No primeiro encontro os dirigentes pretendem iniciar as discussões sobre fórmula de disputa, datas, horários de jogos entre outros assuntos.

Nesta temporada, o Humaitá conquistou o título de campeão acreano e garantiu o direito de representar o futebol acreano na próxima edição da Copa do Brasil, Copa Verde e Campeonato Brasileiro da Série D.

Na Marca da Cal / Foto: Manoel Façanha/Acre News