FFAC cai uma posição no Ranking Nacional das Federações

Com a divulgação do RANKING NACIONAL DAS FEDERAÇÕES 2023, a Federação de Futebol do Acre (FFAC) acabou perdendo uma posição. O beneficiado com a perda de posição do futebol local foi a Federação de Futebol do Distrito Federal (20ª). Na soma dos números, a futebol acreana acumulou 2.770 pontos, 208 a menos que o registrado no último ranking divulgado pela entidade nacional.