Festival Literário de Jovens Escritores, tem 12 livros lançados academia Juvenil Acreana de Letras

- Publicidade -

Pioneira na promoção de atividades literárias no estado do Acre, a Academia Juvenil Acreana de Letras (AJAL), lançou doze obras de jovens escritores no sábado, 28 outubro, como parte do projeto ‘Festival Literário de Jovens Escritores’, realizado com recursos da Lei Federal Aldir Blanc.

Os livros vão de romances fantásticos à coletânea de poemas e conjuntos de charges. O lançamento coletivo do último sábado foi o maior desde a fundação da Academia, e nove dos doze escritores comemoram a primeira obra publicada.

“No nosso estado é muito difícil ver eventos culturais, principalmente para a literatura. O Acre tem jovens muito talentosos que devem ter mais reconhecimento. Cada munícipio tem crianças e adolescentes que precisam desse apoio, é isso que a organização da Academia está fazendo, está nos dando um espaço. A juventude acreana é o nosso futuro”, discursou Rafaela Rodrigues, escritora de primeira viagem com o livro “Conexões do tempo” lançado pelo projeto.

A cerimônia é uma das iniciativas da Academia para evidenciar a produção literária no Acre. A Academia Juvenil Acreana de Letras também promoveu oficinas, saraus, rodas de conversa e concursos literários através do projeto, que foi escrito em 2020.

Segundo Jackson Viana, presidente-fundador da Instituição, as ações da AJAL são preferencialmente realizadas em regiões de vulnerabilidade social, como as periferias de Rio Branco, com a intenção de aproximar o público que tem dificuldade de acesso ao livro e a leitura. A Academia, em quase 8 anos de funcionamento, já participou de mais de 10 lançamentos e pretende continuar incentivando a leitura e a produção literária.

Projeto financiado pela Lei Aldir Blanc

O Festival Literário de Jovens Escritores é um projeto aprovado no edital de eventos de grande porte lançado no ano de 2020, pela Fundação de Cultura Elias Mansour com recursos da Lei Federal Aldir Blanc. Esta Lei atende ao setor cultural, que foi afetado com as medidas restritivas de isolamento social impostas em razão da pandemia de Covid-19.

Fonte/ A Gazeta do Acre