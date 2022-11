Festival Atsá Puyanawa: Cidade do interior institui o “Festival da Macaxeira”

- Publicidade -

O município de Mâncio Lima, interior o Acre, instituiu via decreto publicado hoje (21) no Diário Oficial do Estado (DOE) e assinado pelo prefeito Isaac Lima (PT), o Feriado Municipal do “Dia do Festival Atsá Puyanawa” a ser comemorado em 18 de julho de cada ano. O dia é dedicado à cultura da macaxeira, tubérculo que movimenta a economia local.

O festival é tradicional no município, mais precisamente na aldeia indígena dos povos Puyanawas. Além de produtos à base de mandioca, o festival serve também para mostrar a cultura ancestral, com exposição de produtos de artesanatos feitos a partir de sementes.

A culinária, durante os dias de festas, é a que mais chama atenção dos visitantes. Pratos principais, sobremesas, pequenos lanches, bebidas todos preparados à base de macaxeira. Durante a festa, os indígenas preparam também a farinha.

Todos os anos, o Festival Atsá reúne centenas de visitantes oriundos de diversas cidades do Acre e do Peru. Há registro também de visitantes da Europa e da América Central.

Por Wanglézio Braga/Acre News