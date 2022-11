Fernanda Hassem participa da caravana de prefeitos e secretários de Estado à Brasília em busca de emendas parlamentares

- Publicidade -

A Prefeita Fernanda Hassem, acompanhada de 15 (quinze) prefeitos dos municípios do Acre e secretários de Estado, estão em Brasília desde o início da semana, cumprindo extensa agenda nos Ministérios e reunindo com parlamentares acreanos, para tratar, entre outros assuntos, a respeito da destinação de Emendas de Bancada ao município.

Na última terça-feira, 8, juntamente com secretários de Estado, participaram de reunião na Representação do Governo do Estado do Acre (REPAC), em Brasília, ocasião em que foi tratado sobre destinação de Emendas de Bancada aos municípios acreanos.

Já nesta quinta-feira, 10, acompanhada de 15 prefeitos dos municípios do Acre, Fernanda Hassem participou de reunião em Brasília, para tratar sobre aterros sanitários no Estado.

A reunião aconteceu na Esplanada dos Ministérios, onde Setor Público e representação privada discutem a respeito da destinação final dos resíduos sólidos.

No Brasil, a disposição final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos em aterros sanitários é preconizada pela Lei Federal Nº 12.305, de 02 de agosto de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Os gestores acreanos buscam solucionar o problema dos resíduos sólidos, em discussão com a Parceria Público-Privada (PPP).

Além dos prefeitos, participaram, ainda, o senador eleito pelo Acre, Alan Rick, secretário de Fomento e Parcerias com o Setor Privado, Paulo Alexandre de Toledo Alves, Diretor de Departamento de Parcerias com o Setor Privado e Sustentabilidade (DPPS / SFPP), Denílson Campello dos Santos, secretários estaduais, e representação da Associação dos Municípios do Acre, Marcus Frederic.

De acordo com a Prefeita de Brasiléia, a caravana tem como objetivo debater os problemas dos municípios e capital acreana, no sentido de buscar os recursos e parcerias necessárias. “Estamos aqui em Brasília, numa caravana que envolve secretários e prefeitos do Acre, onde discutimos desde a destinação de Emendas de bancada do Estado, até a problemática dos serviços de gestão correta de resíduos sólidos. Como vice-presidente da Associação dos Municípios do Acre, minha preocupação não é apenas com minha querida Brasiléia, mas com os demais municípios do Acre”, afirmou Fernanda Hassem.

[Assessoria]