Fernanda Hassem disse que não há mais clima no PT e que não sabe para qual partido vai

- Publicidade -

A prefeita de Brasileia, Fernanda Hassem (PT), uma das mais bem avaliadas do Acre, disse que só vai se pronunciar oficialmente sobre a possível expulsão do PT mais tarde. Ela adiantou que está ciente de não haver mais clima para permanecer na sigla, depois de ter apoiado a reeleição do governador Gladson Cameli (PP).

A prefeita de um dos municípios mais politizados do Acre disse, também, que ainda não decidiu para onde vai e que só está sabendo do processo de expulsão por meio da imprensa. “Ainda não chegou nada aqui na minha mesa”, afirmou. Fernanda acabou de eleger o irmão, Tadeu Hassem, deputado estadual pelo Republicanos, mas negou que tenha interesse nesse partido. “Não decidi ainda, mas não será o Republicanos”, finalizou.

Acre News