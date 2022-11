Feriadão: veja o que abre e fecha no Acre nesta segunda e terça-feira

O Governo do Acre transferiu o feriado estadual de Tratado de Petrópolis, do dia 17 de novembro, para o dia 14, nesta segunda-feira, visto que na quarta-feira (15), é feriado nacional da Proclamação da República. Com um feriadão, diversos serviços terão horário de funcionamento afetado. Veja o que abre e fecha.

Órgãos do Governo

O atendimento nas unidades de saúde do Estado, incluídos os serviços de atendimento médico especializado, serviço de apoio diagnóstico, de internação, nos centros cirúrgicos, UTIs e central de agendamento de cirurgias funcionam normalmente.

Apesar da determinação, ficam os secretários e demais autoridades da Administração Pública autorizados a convocar seus servidores para expediente normal por necessidade de serviço.

Os órgãos públicos como Organização em Centros de Atendimento (OCA) de Rio Branco e o Departamento de Trânsito do Acre (Detran-AC) não funcionarão no feriado. Os serviços serão retomados na próxima quarta-feira (16).

Órgãos da Prefeitura

Considerando o feriado nacional da Proclamação da República na terça-feira (15), a Prefeitura de Rio Branco também transferiu o feriado de Tratado de Petrópolis para segunda-feira (14), terça-feira. O decreto foi publicado na edição de 9 de novembro do Diário Oficial do Estado (DOE). As disposições do decreto não se aplicam às atividades consideradas de natureza essencial.

Correios e Bancos

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos no Acre (Correios) não terá funcionamento em nenhuma unidade na segunda e terça-feira, nos dias 14 e 15 de novembro. Os Correios retornam o funcionamento em horário normal na quarta-feira (16).

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informa que as agências bancárias funcionam normalmente na segunda-feira (14), mas fecham na terça-feira (15), no Dia da Proclamação da República. As atividades retornam na quarta-feira (16).

TJAC

O Tribunal de Justiça do Acre (TJ-AC) informou que o expediente forense do Poder Judiciário do Acre será em regime de plantão durante o ponto facultativo. Serão atendidas somente demandas de serviços de urgência.

Via Verde Shopping

Na segunda-feira (14), o Via Verde Shopping mantém o funcionamento em horário normal, das 10h às 22h e na terça-feira (15), o horário de funcionamento será das 11h às 21h.

POR MARIA FERNANDA ARIVAL, DO CONTILNET